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Chelsea'de Romelu Lukaku, Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika

Chelsea'de Romelu Lukaku, Kovid-19'a yakalandı

17.12.2021 16:30
Chelsea'de Romelu Lukaku, Kovid-19'a yakalandı

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin Belçikalı golcü futbolcusu Romelu Lukaku, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin Belçikalı golcü futbolcusu Romelu Lukaku, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Lukaku, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Birkaç gün önce Kovid-19 testim pozitif sonuçlandı. Kendimi iyi hissediyorum ve izolasyon sürecindeyim. Destek mesajlarınız için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Premier Lig'de futbolcuların, ülkede artan vakalar nedeniyle her gün testten geçeceği açıklanmıştı. Ligde son olarak Leicester City- Tottenham, Manchester United-Brighton, Southampton-Brentford, Watford-Crystal Palace, West Ham United-Norwich City ve Everton-Leicester City karşılaşmaları, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelenmişti.

İngiltere Premier Lig, Romelu Lukaku, Premier Lig, Chelsea, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Chelsea'de Romelu Lukaku, Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika Spor


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