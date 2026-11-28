Çiğdem Sayın Prag'da çift kadınlarda şampiyon, tek kadınlarda ikinci olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çiğdem Sayın, Prag Salon Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası'nda çift kadınlarda Porizkova-Williams ikilisini 2-0 yenerek şampiyon oldu. Sayın, 3000 dolar ödüllü turnuvanın tek kadınlar finalinde ise Buob'a 6-0'lık setlerle 2-0 yenilerek ikinci oldu.
Prag Salon Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası'na katılan Çiğdem Sayın, çift kadınlarda şampiyon, tek kadınlarda 2'nci oldu.
Çekya'nın başkenti Prag'daki organizasyonda mücadele eden Çiğdem ile İsviçreli Nalani Buob, çift kadınlar finalinde karşılaştıkları Ladislava Porizkova (Çekya)-Elizabeth Williams (ABD) ikilisini, 2-0 (6-0, 6-0) yenerek şampiyonluğa ulaştı.
Çiğdem, toplam 3000 dolar ödüllü turnuvanın tek kadınlar finalinde ise çiftlerdeki partneri Buob'a 6-0'lık setlerle 2-0 yenildi.
Kaynak: AA
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