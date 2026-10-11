Cıng Çinvın, Pekin'de WTA 1000 Çin Açık'ta şampiyonluğa ulaştı

Çinli tenisçi Cıng Çinvın, ülkesinde düzenlenen WTA 1000 düzeyindeki Çin Açık Tenis Turnuvası'nda (China Open) şampiyon oldu.

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen turnuvanın final müsabakasında Rus tenisçi Mirra Andreeva ile karşılaşan Cıng, mücadeleyi 7-5 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Kariyerinin ilk WTA 1000 turnuvası şampiyonluğunu kazanan Cıng, ayrıca Çin Açık Tenis Turnuvası'nı teklerde kazanan ilk Çinli sporcu oldu.

Cıng, maçın ardından kortta verdiği röportajda, ilk WTA 1000 şampiyonluğuna Pekin'de ulaşmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Kendi seyircim önünde kazanmak her zaman benim için bir rüyaydı." ifadesini kullandı.

Cıng'ın şampiyonluğu, Çin medyasında da büyük yankı uyandırdı. Ülkenin resmi yayın organlarından Global Times gazetesi, haberi "Cıng, kendi toprağında kazandığı Çin Açık şampiyonluğuyla tarih yazdı." başlığıyla verdi.

Dünya sıralamasında 4. sırada yer alan 24 yaşındaki Çinli tenisçi, daha önce 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmıştı. Cıng, grand slam turnuvalarında Avustralya Açık'ta bir kez finale, ABD Açık'ta ise 3 kez çeyrek finale çıkmış, WTA Finalleri'nde de bir kez finalde mücadele etmişti.