Cizre Diclespor Şırnak U18 Gelişim Ligi Şampiyonu ve Süper Amatör Ligi Şampiyonu Oldu

Spor

Şırnak U18 Gelişim Ligi Şampiyonu Cizre Diclespor, 1960 Silopisporu 4-2 yenerek Süper Amatör Liginde de şampiyon olup BAL ligine yükselme Play Off müsabakalarında oynamaya hak kazandı.

Geçtiğimiz hafta Şırnak U18 Gelişim Liginde Şırnak Petrolspor'u 2-1 yenen Cizre Diclespor, Şırnak Süper Amatör Liginde de 1960 Silopispor'u 4-2 yenerek şampiyon oldu. Şırnak U18 ve Şırnak Süper Amatör Lig şampiyonu Cizre Diclespor, Mardin'de oynanacak olan BAL ligine yükselme Play-Off müsabakalarında oynamaya hak kazandı. - ŞIRNAK