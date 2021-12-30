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Cleveland Cavaliers'ta Ricky Rubio sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı - Son Dakika

Cleveland Cavaliers'ta Ricky Rubio sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı

30.12.2021 10:12
Cleveland Cavaliers'ta Ricky Rubio sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Cleveland Cavaliers'ın İspanyol oyun kurucusu Ricky Rubio, sakatlığı nedeniyle sezonun kalanında forma giyemeyecek.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Cleveland Cavaliers'ın İspanyol oyun kurucusu Ricky Rubio, sakatlığı nedeniyle sezonun kalanında forma giyemeyecek.

Cleveland Cavaliers, New Orleans Pelicans ile oynanan karşılaşmanın son çeyreğinde sakatlanan Rubio'nun sol diz çapraz bağlarında kopma meydana geldiğini duyurdu.

Kalan maçlarda görev yapamayacağı açıklanan Rubio, NBA'de bu sezon 13,1 sayı, 6,6 asist, 4,1 ribaunt ortalamaları yakalamıştı.

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın da forma giydiği Cavaliers, Doğu Konferansı'nda 20 galibiyet, 14 mağlubiyetle 5. sırada bulunuyor.

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Amerikan Basketbol Ligi, Cleveland Cavaliers, New Orleans, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Cleveland Cavaliers'ta Ricky Rubio sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Cleveland Cavaliers'ta Ricky Rubio sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı - Son Dakika
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