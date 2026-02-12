Clippers, Rockets'ı Geçti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers, deplasmanda Houston Rockets'ı 105-102 yendi.

Toyota Center'da oynanan maçta, bitime 2 saniye kala attığı basketin ardından faulü de sayıya çeviren Kawhi Leonard, 27 sayı, 12 ribauntla takımına liderlik etti. Kris Dunn ve Bennedict Mathurin, 16'şar sayıyla oynadı.

Rockets'ta Kevin Durant 21 sayıyla en skorer isim olurken, kenardan gelen Reed Sheppard 17 sayı, Alperen Şengün 16 sayı, 9 ribaunt, 6 asist, 3 blokla oynadı.

Spurs'ten üst üste 6 galibiyet

Golden State Warriors'ı 126-113 mağlup eden San Antonio Spurs, galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

Spurs'te De'Aaron Fox 27 sayı, 8 asist, Victor Wembanyama 26 sayı, 9 ribauntla galibiyetin mimarı oldu.

Stephen Curry'nin dizindeki sakatlık nedeniyle forma giyemediği son 5 maçın 3'ünü kaybeden Warriors'ta ise Draymond Green 17 sayı, 12 ribaunt, 8 asist, Moses Moody ve De'Anthony Melton 17'şer sayı kaydetti.