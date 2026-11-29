Corendon Alanyaspor, ISBAŞ Isparta 32 deplasmanı hazırlıklarına başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 1 Aralık Salı günü deplasmanda ISBAŞ Isparta 32 ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Uğur Uçar yönetimindeki antrenman ısınma ve dar alanda oyun çalışmasıyla sona erdi, hazırlıklar yarın sürecek.
Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 1 Aralık Salı günü deplasmanda ISBAŞ Isparta 32 ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Turuncu-yeşilli kulübün açıklamasına göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde futbolcular, ısınma hareketleri yaptı.
Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, dar alanda oyun çalışmasıyla sona erdi.
Alanyaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: AA
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