Corendon Alanyaspor Maç Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
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Corendon Alanyaspor Maç Hazırlıklarını Tamamladı

Corendon Alanyaspor Maç Hazırlıklarını Tamamladı
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Alanyaspor, Eyüpspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını başarıyla tamamladı.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Eyüpspor ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-yeşilli kulübün açıklamasına göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, çift kale turnuvayla sona erdi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Alanyaspor, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Corendon Alanyaspor Maç Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika

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