Corendon Alanyaspor, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftası erteleme maçında, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek olan Corendon Alanyaspor hazırlıklarını tamamladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Daha sonra iki grup halinde 5'e 2 top kapma çalışması ile devam eden antrenman, taktik çalışmalarıyla sona erdi. Antrenman öncesi kaleci antrenörlerinden Mehmet Altundal'ın doğum günü kutlandı. Trendyol Süper Lig'de 21 puanla 11. sırada yer alan Corendon Alanyaspor, yarın sahasında saat 17.00'de, MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. - ANTALYA