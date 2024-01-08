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Corendon Alanyaspor, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Corendon Alanyaspor, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek olan Corendon Alanyaspor, antrenmanlarını tamamlayarak maça hazır hale geldi. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlar, taktik çalışmalarıyla sona erdi. Corendon Alanyaspor, yarın saat 17.00'de MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

Corendon Alanyaspor, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklarını tamamladı
08.01.2024 - 18:34,
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Trendyol Süper Lig'in 16. haftası erteleme maçında, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek olan Corendon Alanyaspor hazırlıklarını tamamladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Daha sonra iki grup halinde 5'e 2 top kapma çalışması ile devam eden antrenman, taktik çalışmalarıyla sona erdi. Antrenman öncesi kaleci antrenörlerinden Mehmet Altundal'ın doğum günü kutlandı. Trendyol Süper Lig'de 21 puanla 11. sırada yer alan Corendon Alanyaspor, yarın sahasında saat 17.00'de, MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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