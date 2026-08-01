Corendon Alanyaspor Yeni Sezona Hazırlanıyor
Alanyaspor, Erzurum'da kamp yaparak yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor.
Turuncu-yeşilli ekip, kamp programı kapsamında sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Joao Pereira yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Isınmanın ardından futbolcular, top kapma ve dar alanda oyun çalışmaları gerçekleştirdi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Corendon Alanyaspor Yeni Sezona Hazırlanıyor - Son Dakika
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, 260 milyon liralık “Danışmanlık geliri” bilmecesini açıklayamadı
Sizin düşünceleriniz neler ?