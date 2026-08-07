Çorum\'da Para ve Deaf Yüzme Şampiyonası Başladı

TÜRKİYE Yüzme Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Para Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası ile Deaf Yüzme Bireysel Yaz Şampiyonası, 6-9 Ağustos tarihleri arasında Çorum'da başladı.

Türkiye Yüzme Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Para Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası ile Deaf Yüzme Bireysel Yaz Şampiyonası, 6-9 Ağustos tarihleri arasında Çorum'da başladı. Türkiye'nin farklı illerinden 44 kulüp ve 121 sporcu, şampiyonluk mücadelesi vermek için Çorum'a geldi. Dört gün sürecek organizasyonda sporcular, birbirinden çekişmeli yarışlarda derece elde etmek için kulaç atacak.