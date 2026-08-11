Çorum FK, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor
Arca Çorum FK, Galatasaray ile maçı öncesi antrenmanlarına devam ediyor.
Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in açılış maçında 14 Ağustos Cuma günü Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Uğur Uçar yönetimindeki antrenmanda kırmızı-siyahlı ekip, ısınmanın ardından dar alan oyun çalışması yaptı.
Taktik çalışmayla devam eden idman, iki kaleli oyunla sona erdi.
Çorum FK, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Çorum FK, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?