Çorum FK, teknik direktör Uğur Uçar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı

Çorum FK, teknik direktör Uğur Uçar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum FK, teknik direktörü Uğur Uçar ile karşılıklı anlaşma sonucunda yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp açıklamasında, 'Teknik Direktörümüz Uğur Uçar ile karşılıklı anlaşma sonucunda yollarımız ayrılmıştır' ifadelerine yer verdi.
Çorum FK: "Teşekkürler Uğur Uçar! Teknik Direktörümüz Uğur Uçar ile karşılıklı anlaşma sonucunda yollarımız ayrılmıştır."
Kaynak: İHA
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