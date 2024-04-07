Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta: Hedefimizden kopmadan yolumuza devam ediyoruz

Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Kocaelispor maçının ardından, "Hedefimizden kopmadan yolumuza devam ediyoruz" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Çorum FK, sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Serkan Özbalta, istedikleri skoru almak adına maça iyi başladıklarını belirterek, "Çok coşkulu bir başlangıç ve oyun vardı. Attığımız gol ve golün ardından dört tane yüzde yüzlük gol pozisyonu. Sonrasında dengeli bir oyunla ilk yarı sona erdi. Kocaelispor iyi bir takım. Kafaya oynayan bir takım. Kaliteli ve güçlü bir kadrosu var. İkinci yarıda rakibimiz hafta içinde kazandıkları maçın coşkusu, özgüveni ile üzerimize geleceklerinin bilincindeydik. Devre arasında bunları masaya yatırarak oyuncularımızı yerleştirip ikinci yarıya başladık. Her şey iyiydi. İkinci bir alan savunması ile devam ederken bir tane gol yedik. Futbolda bunlar var. Hedeften kopmadan yolumuza devam ediyoruz" dedi.
Puanın önemi ve maçı kazanmak istediklerini anlatan Özbalta, "Taraftarımıza galibiyet hediye etmek istiyorduk. Sonrasında bir gol yedik. İki takım da skoru kabul etmeyen oyun tarzını ortaya koyunca oyun git-gele döndü. Kaçırdığımız gol pozisyonlarından sonra kalemizde gol pozisyonları bulduk. Skoru kabul etmediğimiz, yüklenmeye başladığımızda her şeyin olabileceği karşılaşmaydı. Pozisyon üstünlüğü açısından hak ettiğimiz bir maçtı. Oyuncularımızla gurur duyuyorum. Play-off hattının içindeyiz. Puan avantajımız var. Puan avantajını koruyarak bugünkü taraftarımızın daha çok geleceği maçlara daha sağlam hazırlanıp onların istediklerini yerine getirmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu. - ÇORUM
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