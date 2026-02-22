Cristiano Ronaldo'dan merak edilen geleceği hakkında açıklama - Son Dakika
Cristiano Ronaldo'dan merak edilen geleceği hakkında açıklama

Cristiano Ronaldo\'dan merak edilen geleceği hakkında açıklama
22.02.2026 18:19
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Suudi Arabistan'da kalmak istediğini belirten Ronaldo, ''Daha önce birçok kez söylediğim gibi, ben Suudi Arabistanlıyım. Beni, ailemi ve arkadaşlarımı çok iyi karşılayan bir ülke burası. Burada mutluyum ve burada kalmaya devam etmeyi umuyorum.'' dedi.

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo, takımının liderliğe yükselmesini kutlarken, merak edilen geleceği hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BEN SUUDI ARABİSTANLIYIM"

Kariyerini Amerika'da sonlandıracağı iddia edilen 41 yaşındaki Portekizli yıldız, bu iddiaları yalanlayarak, "Daha önce birçok kez söylediğim gibi, ben Suudi Arabistanlıyım. Beni, ailemi ve arkadaşlarımı çok iyi karşılayan bir ülke burası. Burada mutluyum ve burada kalmaya devam etmeyi umuyorum." dedi. Ronaldo'nun bu açıklamaları Al Nassr taraftarları arasında sevinçle karşılandı.

30 YAŞINDAN SONRA 500. GOL

Cristiano Ronaldo, son olarak oynanan Al Hazm karşısında 2 gol birden atarak 30 yaşından sonra 500 gol atmayı başaran ilk futbolcu olmayı başarmıştı. Toplam gol sayısını 964'e çıkaran yıldız ismin 1000 gol hedefine ulaşmasına 36 gol kaldı.

  Erdinç Uzuner:
    55 yaşına kadar oynarsa 1000 golü geçer Penaldo.
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
