Cristiano Ronaldo\'dan merak edilen geleceği hakkında açıklama

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo, takımının liderliğe yükselmesini kutlarken, merak edilen geleceği hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BEN SUUDI ARABİSTANLIYIM"

Kariyerini Amerika'da sonlandıracağı iddia edilen 41 yaşındaki Portekizli yıldız, bu iddiaları yalanlayarak, "Daha önce birçok kez söylediğim gibi, ben Suudi Arabistanlıyım. Beni, ailemi ve arkadaşlarımı çok iyi karşılayan bir ülke burası. Burada mutluyum ve burada kalmaya devam etmeyi umuyorum." dedi. Ronaldo'nun bu açıklamaları Al Nassr taraftarları arasında sevinçle karşılandı.

30 YAŞINDAN SONRA 500. GOL

Cristiano Ronaldo, son olarak oynanan Al Hazm karşısında 2 gol birden atarak 30 yaşından sonra 500 gol atmayı başaran ilk futbolcu olmayı başarmıştı. Toplam gol sayısını 964'e çıkaran yıldız ismin 1000 gol hedefine ulaşmasına 36 gol kaldı.