Cristiano Ronaldo, kulüp kariyerinde 700. golünü attı - Son Dakika
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Cristiano Ronaldo, kulüp kariyerinde 700. golünü attı

09.10.2022 23:14
Cristiano Ronaldo, kulüp kariyerinde 700. golünü attı

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, deplasmanda Everton'u 2-1 yenerken Portekizli 37 yaşındaki yıldız golcü Cristiano Ronaldo, kulüp kariyerinde 700. golünü attı.

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, deplasmanda Everton'u 2-1 yenerken Portekizli 37 yaşındaki yıldız golcü Cristiano Ronaldo, kulüp kariyerinde 700. golünü attı.

Goodison Park Stadı'ndaki 10. hafta maçında, ev sahibi ekip 5. dakikada Alexander Chuka Iwobi'nin golü ile 1-0 öne geçti. Manchester United, 15. dakikada Antony'nin golü ile beraberliği yakaladı.

Maçı 29. dakikasında Anthony Martial'ın sakatlığı sonrası oyuna giren Ronaldo, 44. dakikada attığı gol ile kulüp kariyerinde 700. golünü kaydetti.

Bu sonucun ardından Manchester United, 15 puana ulaşırken Everton, 10 puanda kaldı.

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Kaynak: AA

Manchester United, Cristiano, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo, kulüp kariyerinde 700. golünü attı - Son Dakika

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