Cristiano Ronaldo'dan Messi tezahüratlarına olay tepki - Son Dakika
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Spor

Cristiano Ronaldo'dan Messi tezahüratlarına olay tepki

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Al Nassr'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, Al Hilal ile oynanan lig maçında Al Hilal taraftarlarının 'Messi' tezahüratlarına bacak arasını işaret ederek tepki gösterdi.

02.11.2024 09:38  Güncelleme: 09:52
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Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Nassr, sahasında Al Hilal'i ağırladı. Çekişmeli geçen maçta Ronaldolu Al Nassr, henüz 1. dakikada Talisca ile golü buldu. Al Hilal ise beraberlik golünü Milinkovic Savic ile 77. dakikada kaydetti. Mücadele 1-1 sona erdi.

RONALDO'DAN OLAY TEPKİ

Maçta yaşanan en ilginç an ise Al Hilal taraftarlarının tribünlerden C. Ronaldo'ya karşı "Messi" tezahüratları yapmaları oldu. Ronaldo ise bu tezahüratlara bacak arasını göstererek tepki verdi.

Cristiano Ronaldo\'dan Messi tezahüratlarına olay tepki

Suudi Arabistan Pro Lig, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Al Hilal, Al Nassr, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo'dan Messi tezahüratlarına olay tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ayhan Cansever:
    Messi tarihin en iyisi... 19 8 Yanıtla
  • Mustafa Yurdakul:
    ADAM ın damarına basarsanız o da size damarlı yerlerini gösterir..Forever Ronaldo!... 10 5 Yanıtla
  • GFB Selçuk:
    bu uygulamadaki 8taslılar ne çekiyor mk shsjhshjs dünya Ronaldoyla Messiyi kıyaslar, müptezel 8tası skne takmayacak talisca diyor :D 13 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Beşiktaşlı talisca olmasa bu ronaldonunda kimse yüzüne bakmaz arabistanda takımı hatta ligi sallıyor talisca 7 7 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Ronaldo bittin sen aynı Beşiktaş gibi 7 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Cristiano Ronaldo'dan Messi tezahüratlarına olay tepki - Son Dakika
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