Suudi Arabistan'da Ronaldo krizi! Yaptığı hareket başına iş açabilir - Son Dakika
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Suudi Arabistan'da Ronaldo krizi! Yaptığı hareket başına iş açabilir

Son Güncelleme: 11.08.2023 22:44

Cristiano Ronaldo, Al-Shorta takımına karşı oynanan maçta attığı golün ardından haç işareti yaptı. Suudi Arabistan'da tepki çeken bu hareket, sosyal medyanın gündemine oturdu. Benzer bir olayı yaşayan eski Galatasaraylı Juan Pablo Pino'nun tutuklanmasının ardından Ronaldo'ya herhangi bir ceza verilmesi beklenmiyor. Al-Nassr kulübü, bu anları içeren videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Ülkede Hıristiyanlıkla ilgili bir hareketin, din değiştirmeye yönlendirme olarak kabul edildiği ve suç sayıldığı biliniyor.

Cristiano Ronaldo, Al-Shorta takımına karşı oynanan maçta attığı golün ardından haç işareti yaptı. Söz konusu görüntüler Suudi Arabistan'da tepki çekerken, o anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

BENZER SORUNLAR YAŞANMIŞTI

Benzeri bir olayı bir dönem Al-Nassr forması giyen eski Galatasaraylı Juan Pablo Pino'nun başına gelmişti. Pino, Arabistan'da Al-Nassr forması giyerken HZ. İsa'nın dövmesini yaptırması nedeniyle tutuklanmıştı. 2011 yılında yaşanan olaydan sonra Pino özür diledikten sonra kulüp yöneticileri araya girmiş ve oyuncunun serbest bırakılmasına karar verilmişti.

SUÇ OLARAK KABUL EDİLİYOR

Suudi Arabistan'da, Hıristiyanlığa dair bir hareket yapanların, diğer insanları kendi dinine davet ettiğine inanılıyor ve bu suç kabul ediliyor.

CEZA ALMASI BEKLENMİYOR

Ronaldo'ya bu hareketinden dolayı herhangi bir ceza verilmesi beklenmiyor. Al-Nassr kulübü de bu anları içeren videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

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Cristiano Ronaldo, Al Nassr, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Suudi Arabistan'da Ronaldo krizi! Yaptığı hareket başına iş açabilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suudi Arabistan'da Ronaldo krizi! Yaptığı hareket başına iş açabilir - Son Dakika
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