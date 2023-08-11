Suudi Arabistan'da Ronaldo krizi! Yaptığı hareket başına iş açabilir

Cristiano Ronaldo, Al-Shorta takımına karşı oynanan maçta attığı golün ardından haç işareti yaptı. Söz konusu görüntüler Suudi Arabistan'da tepki çekerken, o anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

BENZER SORUNLAR YAŞANMIŞTI

Benzeri bir olayı bir dönem Al-Nassr forması giyen eski Galatasaraylı Juan Pablo Pino'nun başına gelmişti. Pino, Arabistan'da Al-Nassr forması giyerken HZ. İsa'nın dövmesini yaptırması nedeniyle tutuklanmıştı. 2011 yılında yaşanan olaydan sonra Pino özür diledikten sonra kulüp yöneticileri araya girmiş ve oyuncunun serbest bırakılmasına karar verilmişti.

SUÇ OLARAK KABUL EDİLİYOR

Suudi Arabistan'da, Hıristiyanlığa dair bir hareket yapanların, diğer insanları kendi dinine davet ettiğine inanılıyor ve bu suç kabul ediliyor.

CEZA ALMASI BEKLENMİYOR

Ronaldo'ya bu hareketinden dolayı herhangi bir ceza verilmesi beklenmiyor. Al-Nassr kulübü de bu anları içeren videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.