Cristiano Ronaldo, oğluyla aynı sahada oynamadan futbolu bırakmayacak - Son Dakika
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Spor

Cristiano Ronaldo, oğluyla aynı sahada oynamadan futbolu bırakmayacak

Cristiano Ronaldo, oğluyla aynı sahada oynamadan futbolu bırakmayacak

Bir dönemin ünlü golcüsü Adrian Mutu, 39 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun birkaç yıl daha futbol oynamaya devam edeceğini ileri sürdü. Ronaldo ile Suudi Arabistan'da görüşme fırsatı yakaladığını belirten Mutu, yıldız futbolcunun oğluyla futbol oynamadan bırakmak istemediği söyledi. Rumen efsane, ''Onun asıl motivasyonu bu. Oğluyla resmi bir maç oynamak istiyor ve bu yüzden vazgeçmiyor'' ifadelerini kullandı.

08.07.2024 18:45
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Eski futbolcu Adrian Mutu, Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımında forma giyen Cristiano Ronaldo'nun 39 yaşında olmasına rağmen neden Futbol oynamaya devam ettiğini açıkladı.

"OĞLUYLA AYNI TAKIMDA OYNAMAK İSTİYOR"

Rumen basınından IAM Sport'a konuşan Mutu, geçtiğimiz mayıs ayında Suudi Arabistan'da Ronaldo ile görüşme fırsatı bulduğunu belirterek, Portekizli futbolcunun kramponlarını asmadan önce oğlu Cristiano Jr. ile aynı takımda forma giymek istediğini söyledi.

"AL-NASSR'DA BU HEDEF MÜMKÜN"

Bu hedefin, Ronaldo'yu futbol oynamak için motive ettiğini vurgulayan Rumen futbol adamı, "Onun asıl motivasyonu bu. Oğluyla resmi bir maç oynamak istiyor ve bu yüzden vazgeçmiyor. Al-Nassr'da bu mümkün, eğer başka bir takımda olsaydı bilmiyorum. Real Madrid'de ise durum daha zor olurdu" ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo, oğluyla futbol oynamadan futbolu bırakmayacak

OĞLU DAHA 14 YAŞINDA

17 Haziran 2010'da doğan Cristiano Ronaldo Jr., 14 yaşına yeni girdi ve Al-Nassr'ın genç takımlarında forma giyiyor. Bu durum Ronaldo'nun birkaç yıl daha futbolculuk kariyerini sürdüreceğini gösteriyor.

2026 DÜNYA KUPASI'NDA DA OYNAMAK İSTİYOR

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na çeyrek finalde veda eden Portekiz'in kaptanı Cristiano Ronaldo 2026 Dünya Kupası'nda forma giymek istediğini dile getirmişti. 39 yaşındaki yıldız açıklamasında, "2026 Dünya Kupası'nda oynayacağımı düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo, oğluyla aynı sahada oynamadan futbolu bırakmayacak - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Sabri İnce: Gol atan en yaşlı futbolcu rekorunu hedefe koymuş. Önce oğlu ile sonra torunu ile futbol oynayacak ! 3 0 Yanıtla
  • Taha Sekban: abi imparotor a da bu yakışır 1 0 Yanıtla

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