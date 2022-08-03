ABD Milli Takım gardları, Çukurova Basketbol'da - Son Dakika
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ABD Milli Takım gardları, Çukurova Basketbol'da

03.08.2022 18:17
ABD Milli Takım gardları, Çukurova Basketbol'da

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Başkanı Serdar Çevirgen, Chelsea Gray ve Briann January transferleri ile gelecek sezonun kadrosunun şekillendiğini belirterek, "Başta Euroleague Women olmak üzere yarıştığımız bütün kulvarlarda şampiyon olmak istiyoruz.

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Başkanı Serdar Çevirgen, Chelsea Gray ve Briann January transferleri ile gelecek sezonun kadrosunun şekillendiğini belirterek, "Başta Euroleague Women olmak üzere yarıştığımız bütün kulvarlarda şampiyon olmak istiyoruz. Çukurova Basketbol'u Avrupa'nın en büyük takımı yapacağız" dedi.

Sezonla ilgili açıklama yapan Başkan Serdar Çevirgen, "Geçen sezon kadromuza katmayı planladığımız ancak sağlık sorunlarını gerekçe ederek, transferin son haftasında Mersin'e gelemeyeceğini bildiren ve bu nedenle FIBA'lık olduğumuz yıldız basketbolcu Chelsea Gray ile tüm sorunları çözerek, kendisini kulübümüze kazandırdık. Geçen yıl Euroleague şampiyonluğu yaşayan Briann January de önümüzdeki sezon bizimle olacak. Tüm dünyada ilgiyle takip edilen ABD milli takımının oyun kurucularını transfer ederek, kadromuza son şeklini vermiş olduk. Transferlerimizin açıklanmasının ardından basketbol otoritelerince Euroleague şampiyonluğunun en büyük adayları arasında gösterilen kulübümüzü, Avrupa'nın en büyük takımı yapacağız" diye konuştu.

Başarılı olabilmek için iddialı bir takım kurmanın önemini vurgulayan Çevirgen, "Başta Euroleague Women olmak üzere, yarıştığımız bütün kulvarlarda, Kadınlar Basketbol Süper Ligi, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon olmak istiyoruz. Gerektiği takdirde Ocak ayında yeni transferlerle takımımızı takviye edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor ABD Milli Takım gardları, Çukurova Basketbol'da - Son Dakika

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