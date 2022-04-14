Çukurova Belediyesi SK, Mustafa Umut Uysal ile devam kararı aldı - Son Dakika

Önümüzdeki sezon Sultanlar Lig'inde mücadele edecek olan Çukurova Belediyesi Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, Başantrenör Mustafa Umut Uysal ile devam kararı aldı.

Takımın başına geçen sezonun orasında gelen ve bu sezon Çukurova'nın sultanlarını şampiyon yaparak Sultanlar Lig'ine çıkaran Uysal ile önümüzdeki sezon için de anlaşmaya varıldı.

Mustafa Umut Uysal, normal sezonda 22 maçta 18 galibiyet alarak başarılı bir grafik çizmişti. Çukurova Belediyesi SK, Mustafa Umut Uysal yönetiminde Kadınlar Voleybol 1. Ligi B grubunu 3'üncü bitirmiş ve play off'a kalmıştı. Başarısını play off maçlarında da sürdüren Çukurova'nın Sultanları 6 maçta 5 galibiyet alarak Sultanlar Ligine çıkmış ve Adana'ya tarihi bir başarıyla dönmüştü.

Çukurova Belediyesi SK'nın baş antrenör Mustafa Umut Uysal ile yeni sezon için anlaşmaya varması camiada memnuniyetle karşılandı. - ADANA