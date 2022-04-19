Çukurova Belediyespor'un hedefi Sultanlar Ligi'nde kalıcı olmak - Son Dakika
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Çukurova Belediyespor'un hedefi Sultanlar Ligi'nde kalıcı olmak

19.04.2022 11:02
Çukurova Belediyespor'un hedefi Sultanlar Ligi'nde kalıcı olmak

Çukurova Belediyespor'un antrenörü Mustafa Umut Uysal, gelecek sezon ilk kez mücadele edecekleri Misli.com Sultanlar Ligi'nde kalıcı olmayı hedeflediklerini söyledi.

Çukurova Belediyespor'un antrenörü Mustafa Umut Uysal, gelecek sezon ilk kez mücadele edecekleri Misli.com Sultanlar Ligi'nde kalıcı olmayı hedeflediklerini söyledi.

Uysal, AA muhabirine, iyi bir sezon geçirdiklerini ve hedefledikleri Sultanlar Ligi'ne çıkma başarısı göstererek sezonu tamamladıklarını ifade etti.

Zor bir gruptan çıkarak Sultanlar Ligi'ne yükseldiklerini aktaran Uysal, şöyle konuştu:

"Oyuncularıma da sezon başında bilgi vermiştim. Bizim gurubumuz, diğer guruba göre daha zordu. Hesaplarımızı hep o yönde yaptık. Beklediğimiz gibi zor ve çetin mücadelelerin olduğu bir ilk etap oynadık. Bunun karşılığını da play-off'larda almış olduk çünkü play-off'lara zor ve sert geçen mücadelelerle hazırlanmış olduk. Bizim için lig ufak bir iki sonucun dışında çok iyi sonuçlandı. Baktığınız zaman iki yılda çok büyük bir başarı elde ettik. Bu başarıyı uzun yıllar isteyen çok kulüp var. Bizim bunu iki yılda yakalamış olmamız büyük bir başarı."

Uysal, Adana'da ilk defa kadın voleybol takımının Sultanlar Lig'inde mücadele edeceğini anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim için çok gurur verici bir durum. Adana'da bir kadın voleybol takımını ilk defa Sultanlar Ligi'nde temsil edecek olmaktan son derece gururluyuz, mutluyuz. Hem oyuncularımın hem de teknik ekip olarak üzerimize düşen görevi yapmış olmanın verdiği bir huzur da var aynı zamanda. Onursal Başkan'ımız Soner Çetin, iki yıl önce bu kulübü kurdu ve hep çıtasını yukarıda tuttu. Onun hırsı, enerjisi ve isteği bizi hep dinamik kalmamızı sağladı. Bize destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Her zaman arkamızdaydı, tökezlediğimiz anlarda bizi ayağa kaldırdı. Soner Çetin'e çok teşekkür ediyoruz."

"İlk hedefimiz ligde kalıcı olmak"

Antrenör Uysal, Sultanlar Ligi için iddialı bir kadro kurmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Sultanlar Ligi dünyanın en iyi ligi. Sultanlar Ligi'ne yakışır bir takım kurmak istiyoruz. Burada ilk hedefimiz ligde kalıcı olmak ama gözümüz hep yukarılarda. İlk yılımızda play-off ve hatta olursa Avrupa'yı hedefliyoruz. Bunun için bir kadro planlaması yapıyoruz. Çukurova'ya yakışır iddialı bir takım kuracağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Mücadelelerinde kendilerine destek olan herkese teşekkürleri ileten Uysal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Öncelikle Adana'ya çok teşekkür ediyorum. Bize gönülden destek oldular. Manevi olarak bize desteklerini hep hissettirdiler. Her maçımızda çoğalan bir seyirci kitlesi halinde ligi tamamladık. Adana'da bir aile ortamı oluşturduk. Hikayemize ortak olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Sultanlar Ligi Adana'ya çok yakışacak. Adana gerçekten bunu sonuna kadar hak eden bir şehir. İnşallah Sultanlar Ligi'nde de play-off'larda bırakmış olduğumuz başarı hikayesini, çok büyük hikayelerle birlikte yazmaya devam edeceğiz."

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Çukurova Belediyespor'un hedefi Sultanlar Ligi'nde kalıcı olmak - Son Dakika


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