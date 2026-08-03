Cuma Özcan Avrupa Şampiyonası'na Katılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cuma Özcan Avrupa Şampiyonası'na Katılacak

Cuma Özcan Avrupa Şampiyonası\'na Katılacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydınlı milli atlet Cuma Özcan, 2026'da İngiltere'de 3 bin metre engelli branşında yarışacak.

Aydınlı milli atlet Cuma Özcan, 10-16 Ağustos 2026 tarihlerinde İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenecek Büyükler Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 3 bin metre engelli branşında Türkiye'yi temsil edecek.

Aydınlı milli atlet Cuma Özcan, 10-16 Ağustos 2026 tarihleri arasında İngiltere'nin Birmingham kentinde gerçekleştirilecek Büyükler Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 3 bin metre engelli branşında Türkiye adına mücadele edecek. Başarılı performansıyla Avrupa Şampiyonası vizesi alan Cuma Özcan, organizasyonda hem Türkiye'yi hem de Aydın'ı temsil edecek. Özcan, elde ettiği bu başarıyla Aydın ili adına Büyükler Avrupa Atletizm Şampiyonası'na katılan ilk sporcu unvanını da kazanarak kent spor tarihine adını yazdıracak.

Uluslararası arenada ay-yıldızlı formayla piste çıkacak olan milli atletin, şampiyonada başarılı bir performans sergileyerek hem ülkesini hem de memleketi Aydın'ı en iyi şekilde temsil etmesi bekleniyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Başarılı sporcumuz Cuma Özcan, elde ettiği bu önemli başarıyla Aydın ili adına Büyükler Avrupa Şampiyonası'na katılacak ilk sporcu olarak tarihe geçecek" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA

Avrupa Şampiyonası, İngiltere, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cuma Özcan Avrupa Şampiyonası'na Katılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Endonezya’da feribot yangını: 5 ölü, 41 kayıp Endonezya’da feribot yangını: 5 ölü, 41 kayıp
Bülent Arınç’tan Davutoğlu’nun partisini kapatmasına dikkat çeken yorum Bülent Arınç'tan Davutoğlu'nun partisini kapatmasına dikkat çeken yorum
Cizre’de termometre 49 dereceyi gösterdi, caddeler boş kaldı Cizre’de termometre 49 dereceyi gösterdi, caddeler boş kaldı
Göç dalgası faciaya dönüştü: Ölü sayısı açıklandı Göç dalgası faciaya dönüştü: Ölü sayısı açıklandı
Şarkıcı Zara yeniden öğrenci oldu: Okuduğu bölüm herkesi şaşırttı Şarkıcı Zara yeniden öğrenci oldu: Okuduğu bölüm herkesi şaşırttı
Bakan Göktaş: Şehit yakınları ile gazilerimizin talepleri doğrultusunda en kapsamlı düzenlemeyi hayata geçiriyoruz Bakan Göktaş: Şehit yakınları ile gazilerimizin talepleri doğrultusunda en kapsamlı düzenlemeyi hayata geçiriyoruz

12:47
Bakan Gürlek: 84 hakim ve savcı meslekten men edildi
Bakan Gürlek: 84 hakim ve savcı meslekten men edildi
12:37
Özgür Özel, abdest görüntüleriyle ilgili iddialara sert çıktı: Bundan utanç duyuyorum
Özgür Özel, abdest görüntüleriyle ilgili iddialara sert çıktı: Bundan utanç duyuyorum
11:59
Aziz Yıldırım’dan bir bomba daha Milli yıldız da formayı giyecek
Aziz Yıldırım'dan bir bomba daha! Milli yıldız da formayı giyecek
11:19
Soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök’ten ilk açıklama
Soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök'ten ilk açıklama
11:10
Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı
Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı
10:11
Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti
Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 12:59:54. #7.12#
SON DAKİKA: Cuma Özcan Avrupa Şampiyonası'na Katılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.