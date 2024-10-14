Cumhuriyet Koşusu 27 Ekim\'de Başlıyor

Spor

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleşen Cumhuriyet Koşusu, 27 Ekim Pazar günü saat 10.00'da Demokrasi Meydanı'nda başlayacak.

Cumhuriyet Koşusu, her yıl olduğu gibi bu yıl da sporun ve coşkunun buluşma noktası olacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından farklı yaş gruplarına özel kategorilerde gerçekleşecek yarış tüm vatandaşlara ve sporculara açık olacak. 2024 sezonuna ait vizeli ferdi veya kulüp lisansı, lisansı olmayan sporcular ise katılım taahhütnamesiyle yarışmaya katılabilecekler. 12 kategoride toplam 90 bin lira ödülün dağıtılacağı yarışmaya katılan sporcular, kendi kategorilerinde ilk 3'e girmeleri halinde ödül almaya hak kazanacak. Demokrasi Meydanı'ndan başlacak ve yaklaşık 3 kilometre sürecek parkur, İncilipınar Kapalı Yüzme Havuzu'nun önünden geçerek Delikliçınar Meydanı'nda sona erecek.

Cumhuriyet Koşusu'na katılmak ve bayram coşkusunu yerinde hissetmek isteyen vatandaş ve sporcular etkinliğe online olarak denizli.bel.tr adresinden başvuracak. 18 yaşından küçük olup Cumhuriyet Koşusu'na katılmak isteyen kişilerin ayrıca aile izin belgesi almaları gerektiği kaydedildi. Başvuruların 20 Ekim 2024 tarihinde sona ereceği ve koşu ile ilgili genel şartların denizli.bel.tr adresinden öğrenilebileceği bildirildi. - DENİZLİ