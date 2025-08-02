Daha Süper Lig başlamadan şampiyonu tahmin ettiler: 79 puanla ipi göğüsleyecek - Son Dakika
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Daha Süper Lig başlamadan şampiyonu tahmin ettiler: 79 puanla ipi göğüsleyecek

Daha Süper Lig başlamadan şampiyonu tahmin ettiler: 79 puanla ipi göğüsleyecek
02.08.2025 10:08
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Futbol veri sitesi Euro Club Index, 2025/26 Süper Lig sezonu için tahminlerini açıkladı. Yapay zeka destekli simülasyona göre, son üç sezonun şampiyonu Galatasaray, bu sezonu da 79 puanla zirvede tamamlayacak. İkinci sırayı Fenerbahçe'nin alacağı, üçüncü sırayı ise Beşiktaş'ın alacağı öngörüldü. Küme düşecek takımların ise Eyüpspor, Kocaelispor ve Gençlerbirliği olacağı tahmin edildi.

Süper Lig'de 2025/26 sezonu için geri sayım başladı. 8 Ağustos Cuma günü son şampiyon Galatasaray ile Gaziantep FK arasındaki maçla start alacak Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala Euro Club Index sitesi, yapay zeka destekli bir simülasyon yayınladı.

79 PUANLA ŞAMPİYON GALATASARAY

Simülasyona göre, son üç sezonun şampiyonu Galatasaray, 2025/26 sezonunda da 79 puanla zirvede yer alacak. Sarı-kırmızılıların şampiyonluk ihtimali yüzde 43.6 olarak tahmin edildi.

FENERBAHÇE YİNE İKİNCİ SIRADA

Fenerbahçe'nin ise 76 puanla ikinci sırada olacağı öngörüldü. Sarı-lacivertlilerin şampiyonluk şansı yüzde 35.6 olarak belirlendi.

BEŞİKTAŞ ÜÇÜNCÜ

Üçüncü sırayı ise Beşiktaş'ın alacağı, siyah-beyazlıların 55 puan toplayacağı ve şampiyonluk olasılığının yüzde 4.7 olduğu ifade edildi.

TRABZONSPOR BEŞİNCİ SIRADA

Başakşehir'in 53 puanla dördüncü, şampiyonluk şansının ise yüzde 3.4 olacağı tahmin edildi. Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'un 51 puanla beşinci sırada yer alacağı, şampiyonluk ihtimalinin ise yüzde 2.6 olduğu belirtildi.

Geçen sezonun dikkat çeken ekiplerinden Samsunspor'un ise 6. sırayı alacağı ve şampiyonluk olasılığının yüzde 1.9 olduğu öngörüldü.

DÜŞECEK TAKIMLARI DA TAHMİN ETTİ

Simülasyona göre, küme düşecek takımlar 39 puanla Eyüpspor, 34 puanla Kocaelispor ve 34 puanla Gençlerbirliği olacak.

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Son Dakika Spor Daha Süper Lig başlamadan şampiyonu tahmin ettiler: 79 puanla ipi göğüsleyecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Daha Süper Lig başlamadan şampiyonu tahmin ettiler: 79 puanla ipi göğüsleyecek - Son Dakika
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