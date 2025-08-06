Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, Türkiye Atletizm Şampiyonası\'nda Başarı Elde Etti

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, Konya'da düzenlenen Küçükler Türkiye Kulüpler Atletizm Şampiyonası'nda kupa ve madalyalara adeta ambargo koydu.

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Konya'da düzenlenen Küçükler Türkiye Kulüpler Atletizm Şampiyonası'nda takım halinde Türkiye üçüncüsü olan Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nün başarılı sporcuları, elde ettikleri önemli derecelerin ardından Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ı makamında ziyaret etti. Şampiyonada bireysel olarak da büyük başarılara imza atan sporcular, 2 Türkiye ikinciliği ve 1 Türkiye üçüncülüğü kazanarak Darıca'nın gururu oldu. Sporcular, antrenörleri ve kulüp yöneticileriyle birlikte gerçekleştirdikleri ziyarette, desteklerinden dolayı Başkan Muzaffer Bıyık'a teşekkür etti. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Başkanı Enver Demirci de kendilerini her zaman destekleyen Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'a katkılarından dolayı teşekkür etti.

"Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da spora ve sporcuya desteklerimiz artarak devam edecek"

Genç sporcularla tek tek ilgilenen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, onların azim ve disiplinle elde ettikleri başarılarla gurur duyduklarını belirterek, "Sporun ve sporcunun her zaman yanındayız. Bu başarılar, doğru yatırımların ve sıkı çalışmanın sonucudur. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Göğsümüzü kabarttınız, hepinizi yürekten kutluyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da spora ve sporcuya desteklerimiz artarak devam edecek." dedi. Kulüp başkanı ve antrenörleri de tebrik eden Başkan Muzaffer Bıyık, sporcuların başarılarının devamını diledi. - KOCAELİ