Darıca Gençlerbirliği: 1-0

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 15'inci hafta mücadelesinde Akhisarspor evinde Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın tek golünü ev sahibi ekip adına 26'ncı dakikada Bora Yılmaz kaydetti. Bu sonuçla 5 maçlık mağlubiyet serisi sona eren Akhisarspor 11 puana ulaşırken, Darıca Gençlerbirliği ise 12 puanda kaldı.