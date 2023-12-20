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Darıca Gençlerbirliği: 1-0 - Son Dakika
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Darıca Gençlerbirliği: 1-0

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 15'inci hafta mücadelesinde Akhisarspor evinde Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.

Darıca Gençlerbirliği: 1-0
20.12.2023 - 16:07,
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TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 15'inci hafta mücadelesinde Akhisarspor evinde Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın tek golünü ev sahibi ekip adına 26'ncı dakikada Bora Yılmaz kaydetti. Bu sonuçla 5 maçlık mağlubiyet serisi sona eren Akhisarspor 11 puana ulaşırken, Darıca Gençlerbirliği ise 12 puanda kaldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Darıca Gençlerbirliği: 1-0 - Son Dakika
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