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Davis Kupası 2022 Dünya Grubu - Son Dakika

Davis Kupası 2022 Dünya Grubu

05.12.2021 23:09
Davis Kupası 2022 Dünya Grubu

Türkiye, Davis Kupası 2022 Dünya Grubu 1, play-off turunun kura çekiminde Özbekistan ile eşleşti.

Türkiye, Davis Kupası 2022 Dünya Grubu 1, play-off turunun kura çekiminde Özbekistan ile eşleşti.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılan Davis Kupası 2022 Dünya Grubu 1 play-off turu kura çekiminde A Milli Erkek Tenis Takımı'nın rakibi Özbekistan oldu.

Türkiye Tenis Federasyonu, 4-5 Mart 2022 tarihlerinde Özbekistan'da gerçekleşecek karşılaşmalarda A Milli Erkek Tenis Takımı'na başarılar diledi.

Özbekistan, Play Off, Türkiye, Tenis, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Davis Kupası 2022 Dünya Grubu - Son Dakika Spor


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