Denizli'de doğup büyüyen Kadınlar 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonu Güzin Müjde Karakaşlı, hemşehrileriyle buluştuğu söyleşide, şampiyonluk yolculuğunu ve ilk ıstakayı eline aldığı salondaki hatıralarını anlattı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen "Kadınlar 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonu Güzin Müjde Karakaşlı ile Söyleşi" programı, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Dr. Cemile Meral Alten'in de yer aldığı söyleşide Denizlili dünya şampiyonu, sporculuk yolculuğunu ve bilardoyla tanışma hikayesini anlattı. Merak etmeyi ve keşfetmeyi hiç bitiremeyeceği bir sporla tanışıp ona aşık olduğunu belirten Karakaşlı, "Üç bant bilardo sayesinde bir altın madalyam ve bir de altın bileziğim oldu" dedi.

"Her gün on binlerce insan bilardo oynuyor"

Denizli'de doğup büyüyen biri olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Karakaşlı, birkaç ay önce Fransa'da İstiklal Marşı'nın okunmasının gururunu yaşadığını da söyledi. Türkiye genelinde bilardoya ilgi duyan ve lisanslı olarak müsabakalara katılan kadın sporcu sayısına da değinen Karakaşlı, bu sayının son olarak 870 civarında olduğunu belirtti. Karakaşlı, "Ancak Türkiye'nin dört bir yanında, her gün on binlerce insan bilardo oynuyor. Bilmediğimiz şehirlerde, bilmediğimiz ilçelerde bu sporla ilgilenen pek çok kişi var" ifadelerini kullandı.

"Denizli'nin büyük ustalarına teşekkür ederim"

Her şehrin, bilardo gibi branşlarda camiayı bir arada tutan ve yeni öğrenciler yetiştiren büyük ustalarının bulunduğunu dile getiren Karakaşlı, ilk kez ıstakayı Kenan Küçükler, Harun Eren gibi isimlerin bulunduğu bir bilardo salonunda eline aldığını anlattı. Başlangıç aşamasında büyük bir keyifle karşılandığını ve hoşgörüyle davet edildiğini belirten Karakaşlı, şunları söyledi:

"Denizli'nin büyük ustalarına, benden önceki şampiyonluk yolculuğumda beni cesaretlendirdikleri ve bana bu konforlu ortamı sağladıkları için sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum."