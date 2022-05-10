Denizlispor Başkanı Mehmet Uz: Takımımıza inancımız tam - Son Dakika
Üye Girişi

Denizlispor Başkanı Mehmet Uz: Takımımıza inancımız tam

10.05.2022 11:35
Denizlispor Başkanı Mehmet Uz: Takımımıza inancımız tam

Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste direkt rakipleri Gençlerbirliği ve Nasadoge Menemenspor'u yenerek düşme hattından uzaklaşan Altaş Denizlispor'un başkanı Mehmet Uz açıklamalarda bulundu.

Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste direkt rakipleri Gençlerbirliği ve Nasadoge Menemenspor'u yenerek düşme hattından uzaklaşan Altaş Denizlispor'un başkanı Mehmet Uz açıklamalarda bulundu. Son 2 maçı da geçip ligde kalacaklarına inandığını belirten Uz, "Pazar günü Süper Lig'i garantileyen Bereket Sigorta Ümraniyespor deplasmanına çıkacağız. Buradan puan ya da puanlar alacağımıza inanıyorum, takımıma güvenimiz tam, inancımız tam. Son haftalarda alt sıralardaki tüm takımların maçlarını kazanması ligde kalma barajını da yükseltiyor. Ligin bitimine 2 hafta kala üzerimizdeki takımların dahi matematiksel olarak ligde kalmayı garantilememesi ligin ne kadar zorlu olduğunu bir kez daha gösterdi" dedi.

Ümraniyespor karşısında çıkacak sonucun son haftayı beklemeden ligdeki konumlarını belirleyebileceğini belirten Mehmet Uz, "Takımımız çalışmalarını sürdürüyor. Cezalı oyuncularımızın olması dezavantaj gibi görünse de geçen hafta cezaları ve sakatlıkları sebebiyle Menemenspor maçında forma giyemeyen oyuncularımızın geri dönmesi sevindirici. Biz bir takımız. Eksik oyuncularımız mazeret olamaz. Bundan önce de sakatlık, ceza ve koronavirüs gibi etkenler sebebiyle çok eksikle çıktığımız maçlar oldu. İnşallah Ümraniye deplasmanında alacağımız sonuçla ligde kalıp, iç sahadaki son maçımızda taraftarlarımızla hedefe ulaşmanın sevincini birlikte yaşayacağız" diye konuştu.


YORUMLAR
500
Menemenspor bu hafta düşebilir Menemenspor bu hafta düşebilir

Gençlerbirliği, Denizlispor, Spor Toto, Mehmet Uz, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Denizlispor Başkanı Mehmet Uz: Takımımıza inancımız tam - Son Dakika


Son Dakika
16:09 Benzine 78 kuruş zam geldi! İstanbul'da litre fiyatı 21,13 liraya ulaştı
16:03 TFF'nin Trabzonspor kararına Fenerbahçe'den sert açıklama
15:59 Dün tutuklanan Furkan Vakfı Başkanı Kuytul, Patnos Cezaevi'ne sevk edildi! Avukatı: Bu sevk değil sürgün
15:58 Bekçilerin kimlik sorduğu mahalle sakinleri arasında arbede çıktı: İki kişiye 1600'er lira para cezası kesildi
15:53 Sosyal medyada gündem oldu! Kısmeti açılsın diye arkadaşının nişan kurdelesini yedi
15:53 Polis memuru Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırıda bombaları getirmekle suçlanan Suriyeli: Bu olay benim üzerime yıkıldı
15:42 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bu akşam neler olacak? Çolpan, Sanem ile neden ayrı düştü?
15:30 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert sözler: 3 milyar euroya insan ülkesini satar mı, iradesini satar mı?
15:29 Genç yıldız Arda Güler'i yıkan sakatlık: U17 Avrupa Şampiyonası kadrosundan çıkarıldı
15:24 Putin'in askeri geçit törenlerinde kullandığı bot Bayraktar TB2 SİHA tarafından imha edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 16:17:34. #1.12#
SON DAKİKA: Denizlispor Başkanı Mehmet Uz: Takımımıza inancımız tam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement