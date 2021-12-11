Denizlispor düşüşe geçti

Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan Altaş Denizlispor son haftalarda yine kötü sonuçlara imza atmaya başladı.

Teknik direktör Fatih Tekke'nin göreve başlamasıyla toparlanan ancak istikrarı çabuk kaybeden yeşil-siyahlılar, son 3 karşılaşmada sadece 1 puan toplayıp düşme potasına geriledi. Son olarak evinde Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 yenen Denizlispor ardından İstanbulspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Geçen hafta evinde Bursaspor'a 3-1'lik skorla boyun eğen Ege ekibi, Gençlerbirliği maçında da puan alamadı. Kötü bir seri yakalayan Denizlispor 15 puanda kalarak taraftarını endişelendirdi.