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Denizlispor, Karaman FK'ya 1-0 mağlup oldu - Son Dakika
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Denizlispor, Karaman FK'ya 1-0 mağlup oldu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Denizlispor, 21. hafta maçında konuk olduğu Karaman FK'ya 1-0 mağlup olarak, haftayı puansız kapattı. Maçta golü atan oyuncu Alper oldu. Denizlispor'dan Mehmet Ali ve Emre sarı kart gördü.

Denizlispor, Karaman FK\'ya 1-0 mağlup oldu
21.01.2024 - 16:39,
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Denizlispor, 21. hafta maçında konuk olduğu Karaman FK'ya 1-0 mağlup olarak, haftayı puansız kapattı.

Hakemler: Fevzi Erdem Akbaş, Mücahid Adem Çelebi, Ali Gün,

Karaman FK: Hayrullah Mert, Alper, Mete, Ahmet Furkan, Artun (Berkan Burak dk. 84), İbrahim Can, Erdem, Anıl Batın, Ömer Faruk (Onur Taha dk. 84), Ahmet Karademir (Oktay dk. 49), Kadir Kaan (Yılmaz dk. 66)

Denizlispor: Abdulkadir, Emre, Muhammet, Mehmet Eren (Oğuzhan dk. 84), Alihan (Deniz dk. 84), Samet Emre (Mustafa dk. 72), Bekir, Oktay, Gökhan, Alaattin (Mehmet Ali dk. 58), Ahmet Tekin,

Gol: Alper (dk. 81), (Karaman FK),

Sarı kartlar: Mehmet Ali, Emre, (Denizlispor) - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Denizlispor, Karaman FK'ya 1-0 mağlup oldu - Son Dakika
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