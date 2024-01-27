 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Derya Cebecioğlu, VakıfBank'a geri dönüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Derya Cebecioğlu, VakıfBank'a geri dönüyor

VakıfBank altyapısından yetişen ve Japonya'da kiralık olarak oynayan milli smaçör Derya Cebecioğlu, sezonun kalan bölümünde yeniden VakıfBank formasıyla mücadele edecek. Cebecioğlu, geri döndüğü için çok mutlu olduğunu ve VakıfBank'ın başarısı için heyecanlı olduğunu belirtti.

Derya Cebecioğlu, VakıfBank\'a geri dönüyor
27.01.2024 - 14:48,  Güncelleme: 14:50
Abone Ol

VakıfBank altyapısından yetişen ve bu sezonunun ilk yarısında Japonya'nın Kurobe Aqua Fairies takımında kiralık olarak oynayan milli smaçör Derya Cebecioğlu, yeniden sarı-siyahlı formayı giyecek.

VakıfBank altyapısında yetişerek 2018-2019 sezonunda A Takımı'na yükselen ve 2 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, 2 CEV Şampiyonlar Ligi, 2 Sultanlar Ligi, 2 Kupa Voley ve 1 Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşayan Derya Cebecioğlu, sezonun kalan bölümünde sarı-siyahlı formayla mücadele edecek.

DERYA CEBECİOĞLU: VAKIFBANK BENİM AİLEM

Geri döndüğü için çok mutlu olduğunu belirten Derya Cebecioğlu, "VakıfBank benim ailem. Japonya'da oynamak benim için bir deneyim oldu. Farklı bir kültür ve oyun tarzını tecrübe ettim. Sezonun kalan bölümünde yeniden VakıfBank'ın başarısı için mücadele edeceğim için heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Derya Cebecioğlu, Japonya, Dünya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Derya Cebecioğlu, VakıfBank'a geri dönüyor - Son Dakika


14:57
İmamoğlu ve Kurum'a bir rakip daha! İlk mesajı 'Ortalık çok karışacak' oldu İmamoğlu ve Kurum'a bir rakip daha! İlk mesajı "Ortalık çok karışacak" oldu
14:30
Ünlü oyuncu Songül Öden, ilk bebeğini kucağına aldı Ünlü oyuncu Songül Öden, ilk bebeğini kucağına aldı
14:08
Mine Kırıkkant, intihal davasını kazandığı Elif Şafak'ı hedef aldı: FETÖ'nün ürünü Mine Kırıkkant, intihal davasını kazandığı Elif Şafak'ı hedef aldı: FETÖ'nün ürünü
14:06
Partilerin oy pusuladaki yerleri belli oldu Partilerin oy pusuladaki yerleri belli oldu
14:00
ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına onay vermesi Yunanı çıldırttı: Bunu nasıl yapabilirler ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına onay vermesi Yunanı çıldırttı: Bunu nasıl yapabilirler
13:58
Fenerbahçe, Joshua King ile yollarını ayırmayı planlıyor Fenerbahçe, Joshua King ile yollarını ayırmayı planlıyor
13:47
MHP, 55 adayını daha açıkladı MHP, 55 adayını daha açıkladı
13:40
Battal İlgezdi'nin istifası sonrası Kılıçdaroğlu harekete geçti Battal İlgezdi'nin istifası sonrası Kılıçdaroğlu harekete geçti

Son Dakika
14:57 İmamoğlu ve Kurum'a bir rakip daha! İlk mesajı "Ortalık çok karışacak" oldu
14:30 Ünlü oyuncu Songül Öden, ilk bebeğini kucağına aldı
14:08 Mine Kırıkkant, intihal davasını kazandığı Elif Şafak'ı hedef aldı: FETÖ'nün ürünü
14:06 Partilerin oy pusuladaki yerleri belli oldu
14:00 ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına onay vermesi Yunanı çıldırttı: Bunu nasıl yapabilirler
13:58 Fenerbahçe, Joshua King ile yollarını ayırmayı planlıyor
13:47 MHP, 55 adayını daha açıkladı
13:40 Battal İlgezdi'nin istifası sonrası Kılıçdaroğlu harekete geçti
13:12 Avustralya Açık'ta tarihi şampiyonluk! Aryna Sabalenka ilki başardı
13:04 Ankara'da eski erkek arkadaşı tarafından vurulan kadının cenazesi Konya'ya götürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 15:10:47. #1.12#
SON DAKİKA: Derya Cebecioğlu, VakıfBank'a geri dönüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement