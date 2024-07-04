Devrek Belediyesi Yaz Spor Okulu Açıldı - Son Dakika
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Devrek Belediyesi Yaz Spor Okulu Açıldı

Devrek Belediyesi Yaz Spor Okulu Açıldı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde belediye tarafından çocuk ve gençlere yönelik açılan yaz spor okulunda kayıtların başlaması ile birlikte faaliyetlerine başladı. Devrek Belediye Spor Yaz Spor Okulunda futbol, voleybol ve badminton kursları ile 6-12 yaş çocuklara yönelik çalışmalara başladı. Açılışa katılan Devrek Kaymakamı Muhammed Evlice ve Belediye Başkan Özcan Ulupınar, Devrek Şehir Stadyumunda bulunan spor eğitim alanlarını ziyaret ederek ilgililerden bilgiler aldılar.

04.07.2024 16:05  Güncelleme: 16:06
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Devrek Belediyesi tarafından çocuk ve gençlere yönelik yaz spor okulu açıldı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde belediye tarafından çocuk ve gençlere yönelik açılan yaz spor okulunda kayıtların başlaması ile birlikte faaliyetlerine başladı. Devrek Belediye Spor Yaz Spor Okulunda futbol, voleybol ve badminton kursları ile 6-12 yaş çocuklara yönelik çalışmalara başladı. 1 Temmuz – 20 Ağustos tarihleri arasında eğitim verecek olan Devrek Belediye Spor Yaz Okulunda geleceğin başarılı sporcularının yetişmesi, geleceğin teminatı olan çocukların ve gençlerin tatillerinin iyi bir şekilde değerlendirilmesi, sosyal ve sportif olarak iyi bir şekilde yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Belediye Başkanı Özcan Ulupınar yaptığı açıklamada, "Sporun ve sporcunun her zaman yanındayız belediye olarak ne gerekiyorsa her konuda destek vermeye devam edeceğiz emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu

Açılışa katılan Devrek Kaymakamı Muhammed Evlice ve Belediye Başkan Özcan Ulupınar, Devrek Şehir Stadyumunda bulunan spor eğitim alanlarını ziyaret ederek ilgililerden bilgiler aldılar. Devrek Belediye Spor Yaz Spor Okulu açılış seremonisine, Kaymakam Muhammed Evlice, Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, Belediye Başkan Yardımcısı Özcan Özmekik, Devrek Belediye Spor Kulüp Başkanı Çetin Kuzlu, Belediye Meclis Üyesi Tuncay Mezir, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Cihan Durdubaş, antrenörler ve çok sayıda vatandaş katılırken, programın sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Devrek Belediyesi Yaz Spor Okulu Açıldı - Son Dakika

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