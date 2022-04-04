Diyarbakekirspor galibiyetle nefes aldı - Son Dakika
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Diyarbakekirspor galibiyetle nefes aldı

04.04.2022 13:32
Diyarbakekirspor galibiyetle nefes aldı

Turgutluspor'la ligde kalma yarışında final değeri taşıyan bir maça çıkan ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak son 5 haftaya avantajlı giren Diyarbekirspor, maça gelen taraftarlara teşekkür etti.

Turgutluspor'la ligde kalma yarışında final değeri taşıyan bir maça çıkan ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak son 5 haftaya avantajlı giren Diyarbekirspor, maça gelen taraftarlara teşekkür etti.

Hafta içinde yaptıkları çağrıların karşılıksız kalmadığını, 5 bine yakın taraftarın maça gelerek destek verdiğini belirten kulüp başkanı Turan İlgin, kenetlenmenin başarıyı getirdiğini söyledi. Hayati önem taşıyan bir galibiyet elde ettiklerini belirten İlgin, hedeflerinin bir an önce küme düşme tehlikesini tamamen aşmak olduğunu ifade etti.

Her iki takımın da ligdeki kaderini tayin eden bir karşılaşma oynadıklarını belirten İlgin, "Kazanan büyük avantaj sağlayacaktı. Bunu başaran biz olduk. Galip gelmek kolay olmadı. Hem sahada hem tribünde kora kor bir mücadele ortaya koyduk. Hafta içinde destek çağrısında bulunmuştuk. Maça gelerek destek veren tüm halkımıza, taraftar gruplarımıza teşekkür ediyorum. Bu birlik ve beraberlik havası inşallah bundan sonra da devam eder. Çok önemli bir engeli aştık. Biraz rahatladık ama işimiz bitmedi. 5 önemli maçımız daha var. Bir an önce küme düşme tehlikesini tamamen atlatmak istiyoruz. Bu nedenle Pazar günü Serik Belediyespor'la deplasmanda yapacağımız maça puan için hazırlanacağız" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakekirspor galibiyetle nefes aldı

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Turgutluspor devamını getirecek Turgutluspor devamını getirecek

Turgutluspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Diyarbakekirspor galibiyetle nefes aldı - Son Dakika


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