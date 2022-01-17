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Diyarbakır Adaletspor Bismil deplasmanından 3 puanla döndü - Son Dakika

Diyarbakır Adaletspor Bismil deplasmanından 3 puanla döndü

17.01.2022 10:49
Diyarbakır Adaletspor Bismil deplasmanından 3 puanla döndü

Diyarbakır 1. Amatör Lig ekiplerinden Diyarbakır Adaletspor, çıktığı ilk deplasman maçında Bismil Ova Yıldızları Spor takımını 5-0 yenerek 3 puanla döndü.

Diyarbakır 1. Amatör Lig ekiplerinden Diyarbakır Adalet spor, çıktığı ilk deplasman maçında Bismil Ova Yıldızları Spor takımını 5-0 yenerek 3 puanla döndü.

Adaletspor'un ilk deplasman maçı olması nedeniyle yönetim futbolcuları yalnız bırakmayarak tam kadro takımını desteklemek için Bismil İlçe Stadyumunda hazır bulundu. Zorlu Bismil deplasmanından 3 puan almayı başaran Diyarbakır Adaletspor, geçtiğimiz gün trafik kazasında aramızdan ayrılan Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ı da unutmayarak 'Başımız sağ olsun, Seni unutmayacağız, Ahmet Çalık' yazılı pankartla sahaya çıktı. Öte yandan, Adaletsporlu futbolcuların hepsi kollarında siyah bandajlarla karşılaşmayı oynadı.

Tarihinde ilk kez deplasman maçına çıkan Diyarbakır Adaletspor, galibiyet yüzleri güldürdü. Bismil İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada Diyarbakır Adaletspor, rakibini Erdal (2), Ömer (2), ve Ferit'in golleriyle 5-0 yendi.

Teknik direktörü Arif Ayık ile çıktığı ilk deplasman maçından galibiyetle ayrılan Diyarbakır Adaletspor'da gözler haftaya iç sahada oynanacak Kızıl Anka maçına çevrildi. Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirten Teknik Direktör Arif Ayık, "Güzel bir galibiyet oldu bizim için. Rakibi de tebrik ediyorum fair-play çerçevesinde bir karşılaşma gerçekleşti. Skor hem bizi hem de sevenlerimizi sevindirdi. Futbolcularımı aldıkları bu anlamlı galibiyet için tebrik ediyorum" dedi

Karşılaşmayı 90 dakika boyunca soğuğa aldırış etmeden tribünlerden izleyen ve futbolcularını aldıkları galibiyetten dolayı tebrik eden Adaletspor futbol takımı Başkanı Başsavcılık Özel Kalem Müdürü Metin Özkan, "İttifak Holding Konyaspor'un milli oyuncusu Ahmet Çalık'ın elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğinin üzüntüsüyle bu deplasman maçına çıktık. Kulüp olarak genç yaşta aramızdan ayrılan Ahmet Çalık'ı anmak adına futbolcularımız 'Başımız sağ olsun. Seni unutmayacağız, Ahmet Çalık' pankartıyla sahaya çıktı. Bu vesileyle merhum Ahmet Çalık kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine, Konyaspor ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz. Aldığımız bu galibiyeti Ahmet Çalık'a ithaf ediyoruz. Alınan galibiyetten dolayı da futbolcularımı tebrik ediyor, böylesi anlamlı bir pankartı taşıdıkları için de ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Diyarbakır Adaletspor Bismil deplasmanından 3 puanla döndü

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Amatör Lig, Diyarbakır, Konyaspor, Bismil, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Diyarbakır Adaletspor Bismil deplasmanından 3 puanla döndü - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Diyarbakır Adaletspor Bismil deplasmanından 3 puanla döndü - Son Dakika
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