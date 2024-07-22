Doğan Erdoğan: Süper Lig'de iyi bir sezon geçireceğiz - Son Dakika
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Spor

Doğan Erdoğan: Süper Lig'de iyi bir sezon geçireceğiz

Göztepe ile sözleşme yenileyen Doğan Erdoğan, Slovenya'da yapılan kampın güzel bir ortamda geçtiğini belirterek, yeni sezona iyi bir şekilde ilerlediklerini söyledi. Erdoğan, takım olarak başarıya odaklandıklarını ve Süper Lig'de iyi bir sezon geçireceklerine inandığını ifade etti.

22.07.2024 23:31
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- Doğan Erdoğan: "Süper Lig'de iyi bir sezon geçireceğiz"

LYUBLYANA - Göztepe ile sezon bitiminde sözleşme yenileyen tecrübeli futbolcu Doğan Erdoğan, Süper Lig'de de iyi bir sezon geçireceklerini ifade ederek, "Süper Lig'de iyi bir sezon geçireceğiz" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Göztepe'nin orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kampın çok güzel bir ortamda geçtiğini dile getiren Erdoğan, "Güzel bir yerdeyiz, gölün etrafında, doğanın içinde. Kulübümüz bize güzel fırsatlar sağladı. Hazırlık maçlarına gelirsek ilk maçta istediğimiz sonucu alamasak da bu bir hazırlık süreci, üçüncü maçta yavaş yavaş kendimize gelmeye başlıyoruz. Sezona iyi bir şekilde ilerliyoruz diyebilirim" dedi.

Geçtiğimiz sezonun da başarısına değinen Erdoğan şöyle konuştu:

"Bizim gücümüz birebir oyunculardan gelen bir güç değil, takım olarak oynama başarısı diye düşünüyorum. Biz bu sene de bunu devam ettirmek istiyoruz. Onun için çalışıyoruz. Bu takımın bir parçası olduğum için ve sözleşme uzattığım için mutluyum. Takım olarak bir şeyler başarmak için güzel bir sene olacak diye düşünüyorum."

Kaynak: İHA

Doğan Erdoğan, Slovenya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Doğan Erdoğan: Süper Lig'de iyi bir sezon geçireceğiz - Son Dakika

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