Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, kupada 3-1 kazanılan Erzurumspor maçının ardından konuşarak güncellenecek olan UEFA listesine yazılmayacak iki ismi açıkladı.
Domenico Tedesco, kanat oyuncusu Anthony Musaba ve deneyimli kaleci Mert Günok'un UEFA listesinde olmayacağını duyurdu.
Matteo Guendouzi, Sidiki Cherif ve N'Golo Kante'yi UEFA'ya bildireceklerini söyleyen Tedesco, "Musaba ile konuştum. Mert ve Musaba liste dışında olacak. Ben oyuncuya bu durumu açıkladım. Kendisi de anlayışla karşıladı. Duygusal anlamda zor oldu ama Musaba pozitif biri. Musaba 'lig ve kupa için her zaman hazırım' dedi. Bu karakterde olmasını isterim oyuncularımın hep, daha fazlasını isteyemem." açıklamasını yaptı.
Son Dakika › Spor › Domenico Tedesco, UEFA listesine eklemeyeceği iki ismi açıkladı - Son Dakika
