Domenico Tedesco, UEFA listesine eklemeyeceği iki ismi açıkladı

05.02.2026 23:36
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA'ya bildirilmeyecek isimleri duyurdu. Kadroda olmayacak iki ismi açıklayan Tedesco, ''Musaba ile konuştum. Mert ve Musaba liste dışında olacak. Ben oyuncuya bu durumu açıkladım. Kendisi de anlayışla karşıladı.'' dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, kupada 3-1 kazanılan Erzurumspor maçının ardından konuşarak güncellenecek olan UEFA listesine yazılmayacak iki ismi açıkladı.

MUSABA VE MERT GÜNOK AVRUPA'DA YOK

Domenico Tedesco, kanat oyuncusu Anthony Musaba ve deneyimli kaleci Mert Günok'un UEFA listesinde olmayacağını duyurdu.

''KENDİSİ ANLAYIŞLA KARŞILADI''

Matteo Guendouzi, Sidiki Cherif ve N'Golo Kante'yi UEFA'ya bildireceklerini söyleyen Tedesco, "Musaba ile konuştum. Mert ve Musaba liste dışında olacak. Ben oyuncuya bu durumu açıkladım. Kendisi de anlayışla karşıladı. Duygusal anlamda zor oldu ama Musaba pozitif biri. Musaba 'lig ve kupa için her zaman hazırım' dedi. Bu karakterde olmasını isterim oyuncularımın hep, daha fazlasını isteyemem." açıklamasını yaptı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 32321216034i 32321216034i:
    keremle oğuz olmasın l ama musaba olsun 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
