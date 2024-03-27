Down Futsal Milli Takımı Dünya İkincisi Oldu

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Antrenörü Uğur Arı ile Türkiye Down Sendromlu Futsal Milli Takımın Kalecisi Hacı Ömer Arslantürk'ün içinde bulunduğu Down Futsal Milli Takımı, Dünya ikincisi oldu. Türkiye'ye ve Kayseri'ye büyük gurur yaşattıkları için Arslantürk ve Arı'yı tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Spor Kulübü'nün sporun her alanında ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılar elde ettiğini belirterek, onlara yakışır spor kompleksi ile masa tenisi tesisi kazandıracaklarını söyledi.
Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü ve Türkiye Down Sendromlu Futsal Milli Takımın Kalecisi Hacı Ömer Arslantürk'ün içinde bulunduğu Milli Takım, 20-26 Mart tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen 2.Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda (Trisome Oyunları) yari finalde Meksika'yı 7-2 skorla yenerek finale çıktı. Futsal Özel Sporcular Milli Takımı, Final Maçında Brezilya karşısında ilk yarı da üstünlük sağlasa da ikinci yarıda talihsiz yenilen goller sonucu turnuvayı 4-7 skorla ikinci olarak tamamladı ve Dünya ikincisi oldu.
Özel çocukların başaramayacağı hiçbir şeyin olmadığını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ve yönetimi başta olmak üzere sporcumuz Arslantürk ve bütün oyuncuları yürekten kutluyor, Türkiye Down Sendromlu Futsal Milli Takım ve Antrenörümüz Uğur Arı ile bütün teknik ekibi tebrik ediyorum. İki defa Avrupa Şampiyonası'nın ardından geçen yıl Dünya üçüncüsü, bu yıl ise Dünya ikincisi olarak bu gururu yaşattılar. İnşallah seneye Dünya Şampiyonası olarak taçlandırarak, ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırırlar. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılması ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesi için her zaman desteklerimiz artarak sürecek. Özelliklere sporcularımıza yakışır spor kompleksi ile masa tenisi tesisini ilçemize kazandıracağız. Kocasinan Spor Kulübü'nde özel çocuklarımızın sahip oldukları yetenekleri ortaya çıkarma konusunda da onlara önderlik ediyoruz. Hizmetlerimizle özel çocuklarımız, büyük bir başarı hikayesi yazıyor. Özel çocukların başaramayacağı hiçbir şey yok. Onların hayatını kolaylaştırmak için desteklerimizi artırarak devam ettireceğiz. Kocasinan Belediyesi olarak elimizden geldiğince sporun farklı branşlarında destekler veriyoruz. Bireysel spor, futbol ve diğer alanlarda destekler devam ediyor. Özel kardeşlerimizin, hayatlarını renklendirmek ve spora yönlendirebilme noktasında katkılarımız devam ediyor. Sadece bu alanda değil, birçok alanda onların her zaman yanlarındayız" ifadelerini kullandı.
Başkan Çolakbayrakdar, başarılı sporcular için her zaman desteklerin süreceğini sözlerine ekledi.
Türkiye Down Sendromlu Futsal Milli Takım ve Kocasinan Spor Kulübü Antrenörü Uğur Arı ise spora ve sporcuya verdiği destekten dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür ederek, şampiyonlukta Başkan Çolakbayrakdar'ın büyük payı olduğunu söyledi. - KAYSERİ
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