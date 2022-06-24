Down Sendromlular Atletizm Milli Takımı, Dünya şampiyonu - Son Dakika
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Down Sendromlular Atletizm Milli Takımı, Dünya şampiyonu

24.06.2022 19:18
Down Sendromlular Atletizm Milli Takımı, Dünya şampiyonu

Çorum'dan Çekya'ya uğurlanan Down Sendromlular Atletizm Milli Takımı tarihi bir başarıya imza attı.

Çorum'dan Çekya'ya uğurlanan Down Sendromlular Atletizm Milli Takımı tarihi bir başarıya imza attı. Çekya'nın Nymburk şehrinde gerçekleşen Özel Sporcular Atletizm Dünya Şampiyonası'nda 30 madalya kazanan milliler takım halinde Dünya şampiyonu oldu.

Dünya şampiyonasına Çorum'da hazırlanan Down Sendromlular Atletizm Milli Takımı, Çekya'ya hareket etmeden önce Çorum Belediyesini ziyaret etmişlerdi. Dualarla Çorum'dan uğurlanan Down Sendromlular Atletizm Milli Takımı 20 Haziran'da başlayıp, 24 Haziran'da sona eren Dünya Şampiyonası'nda 10 altın, 10 gümüş ve 10 bronz olmak üzere 30 madalya kazanarak rekor kırdı.

Milli takımda yer alan Çorumlu sporcu Kardelen Demir 1500 metre koşu ve 1500 metre yürüyüşte bronz madalyanın sahibi olurken, Çorumlu sporcu Merve Peker ve Benay Balcı'dan oluşan Özel Sporcular Down Masa Tenisi Milli Takımı ise Dünya ikincisi oldu.

Şampiyonada milli takım sporcusu Emirhan Akçakoca, 100 metrede 14.35'lik derecesi ile Dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı. Mirhan Akçakoca, toplamda 9 madalya kazanarak Cumhuriyet tarihinde bir Dünya Şampiyonası'nda en fazla madalya kazanan Türk sporcu olarak kırılması zor bir rekora imza attı.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Down Sendromlular Atletizm Milli Takım sporcularını ve antrenörleri, dünya şampiyonasındaki üstün başarılarından dolayı tebrik etti. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

Atletizm, Çorum, Spor, Son Dakika

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