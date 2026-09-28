Drogheda United, 13 yıl sonra 1 Ekim'de Trabzonspor'la dostluk maçında karşılaşacak - Son Dakika
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Drogheda United, 13 yıl sonra 1 Ekim'de Trabzonspor'la dostluk maçında karşılaşacak

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Trabzonspor, 1 Ekim Perşembe günü saat 19.00'da Papara Park'ta Drogheda United ile dostluk maçında karşılaşacak. Kardeş kulüpler 13 yıl sonra Trabzon'da buluşacak; daha önce Dublin'deki maç aşırı yağış nedeniyle iptal edilmişti.

Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 1 Ekim Perşembe günü sahasında İrlanda'nın Drogheda United takımı ile dostluk maçında karşı karşıya gelecek.

Ambleminde taşıdığı ay ve yıldız ile Trabzonspor gibi bordo-mavili renklere sahip olan, Osmanlı İmparatorluğu tarafından 1847'de İrlanda halkına "Büyük Kıtlık" döneminde gönderilen yardımın ulaştırıldığı şehrin takımı olan Drogheda United ile önce taraftar bazında başlayan diyalog süreci, iki kulübe de yayıldı.

Drogheda United Kulübünün tarihini kaleme alan Brian Whelan'ın "Bordo Mavi Bir Tarih" adlı kitabın tanıtım toplantısına katılan Türkiye'nin Dublin Büyükelçisi kanalıyla Dışişleri Bakanlığına yapılan kardeş kulüp olma önerisi Trabzonspor Kulübüne ulaştırıldı.

"Whelan"ın mektubunda, aynı renkleri taşıyan iki kulüp arasında 2006'dan itibaren yakın ilişkiler kurulduğu, karşılıklı forma ve flama değişimleri yaşandığı vurgulanırken, kardeş kulüp ilişkisi kurulmasının da söz konusu olabileceğine dikkat çekildi.

Trabzonspor Kulübü de yaptığı toplantının ardından 29 Eylül 2010'da kardeş kulüp olunması yönündeki öneriye olumlu yanıt verdi ve iki kulüp kardeş kulüp oldu.

İrlanda'daki maç aşırı yağış nedeniyle oynanamıştı

Trabzonspor'un Drogheda United ile İrlanda'nın başkenti Dublin'de oynamayı planladığı maç, aşırı yağış nedeniyle iptal edilmişti.

Bordo-mavili takım, özel uçakla İrlanda'ya gitmiş ancak aşırı yağış ve saha şartları nedeniyle karşılaşmanın hakemi maçın oynanmasına izin vermemişti.

13 yıl sonra bu kez Trabzon'da

Trabzonspor ile Drogheda United, 13 yıl sonra bu kez Trabzon'da buluşarak dostluk maçında karşı karşıya gelecek.

21 Mart 2013 tarihinde aşırı yağış nedeniyle oynananamayan müsabakada karşı karşıya gelemeyen iki takım bu kez 1 Ekim Perşembe günü saat 19.00'da Papara Park'ta mücadele edecek.

Dönemin Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Hasan Yener, maç öncesi Osmanlı İmparatorluğu'nun İrlanda'ya, kıtlık nedeniyle gemilerle buğday, patates gibi ürünler ile ekonomik yardım yaptığını belirterek, "Dolayısıyla İrlandalıların bize karşı her zaman bir yakınlığı var ayrıca Drogheda United Kulübü, bildiğiniz gibi Trabzonspor gibi bordo-mavi renklere sahip ve ambleminde ay yıldız olan bir kulüp. Bizim de birkaç yıldır kardeş kulüplerimizden biriyle dostluk maçı oynayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Taraftarlar birbirlerine destek vermişti

Coğrafi uzaklığa rağmen "bordo-mavi aşkı"nda birleşen Trabzonspor ve Drogheda United taraftarları da birbirlerinin maçlarına giderek, destek vermişti.

Drogheda United taraftarları, 2011-2012 sezonunda Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde PSV Eindhoven takımı ile Hollanda'da yaptığı karşılaşmaya destek verirken, Trabzonspor taraftarları da İrlanda'ya giderek, Droghede United ile Sligo Rovers maçında kardeş kulüplerine tezahüratta bulunmuştu.

İrlandalı ve Türk bordo-mavili taraftarlar, birbirlerine forma, atkı, bayrak gönderip, internet üzerinden sohbet ederek iletişimi sürdürdü.

Kaynak: AA
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