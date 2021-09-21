Dünya 3'üncüsü Miraç, Bayraklı'nın gururu oldu

Bayraklı Belediyesi, son dönemde genç sporcularının başarılarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Tekvando ve yüzme branşlarında gelen derecelerin ardından bu kez Yunanistan'da düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Avrupa Plaj Güreşi Şampiyonası'na katılan Bayraklı Belediye Spor Kulübü güreşçisi Miraç Saraç, Avrupa 3'üncülüğünü kazanarak, Bayraklı'nın gururu oldu. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ı ziyaret eden milli sporcu, hedefinin Romanya'daki Dünya Şampiyonası'nda derece olduğunu söyledi. Başkan Sandal ise, "Bayraklı'nın sporda özel bir yeri var. Gençlerimizin başarıları bizi de onurlandırıyor. Gençlerimizin ve sporcularımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçileri Miraç Saraç, Yakupcan Gürsu, antrenörleri Fatih Ateş, Serkan Alkanat, Kulüp Başkanı Hamza Işık ve Yönetim Kurulu Üyesi Remzi Palabıyık, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ı ziyaret etti. Türkiye Şampiyonası'nda Bayraklı Belediyesi'nin güreşçileri olarak karşı karşıya gelen iki arkadaştan Yakupcan, Türkiye 2'ncisi olurken, Miraç ise Türkiye şampiyonu olarak Güreş Milli Takımı ile birlikte Yunanistan'daki Gençler ve Yıldızlar Avrupa Plaj Güreşi Şampiyonası'na katıldı. Bayraklılı sporcu buradan da dereceyle döndü. Avrupa 3'üncüsü olarak Romanya'daki Dünya Şampiyonası'na gitmeye hak kazanan milli güreşçi, hedefinin dünya klasmanında da derece olduğunu ifade etti.