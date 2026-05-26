Dünya Oryantiring Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen oryantiring müsabakaları, Afyonkarahisar Kocatepe Spor Kompleksi'nde tamamlandı.
Kızlar Ferdi kategorisinde Zümra Karadeniz birinci olurken, Belinay Kösem ikinci, Esra Yıldırım ise üçüncü sırada yer aldı.
Erkekler Ferdi kategorisinde ise Rafet Ahmet Aziz birinciliği elde etti. İsmail Eren Akyol ikinci olurken, İbrahim Top yarışmaları üçüncü sırada tamamladı.
Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › Spor › Dünya Oryantiring Günü Müsabakaları Tamamlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?