Kayhan Özer, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda elendi

Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 60 metrede mücadele eden Kayhan Özer, yarı finalde elendi.
İskoçya'nın Glasgow kentindeki organizasyonda yarışan Kayhan, seçmelerde 6.71 saniyeyle serisini 3. sırada tamamlayarak yarı finale çıktı.
Yarı finalde 6.65 saniyeyle serisini 6. bitiren Kayhan, 24 sporcu arasında 17. sırayı alarak şampiyonaya veda etti.
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Trabzonspor, Şubat ayında oynadığı zorlu müsabakaların hikayesini anlatan bir video yayımladı. Abdullah Avcı, Uğurcan Çakır ve Edin Visca'nın motivasyon konuşmaları ve takımın maçlara hazırlık süreci görüntülerde yer alıyor.
Fenerbahçe Beko, THY Euroleague 2023-24 sezonu 27. hafta maçında Baskonia Vitoria-Gasteiz'i 111-96 yenerek 16. galibiyetini elde etti. Maç Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynandı ve Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius yönetimindeki takım, mücadeleyi kazanarak galibiyet serisini sürdürdü.
Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada, takımın Avrupa kupalarına gitmeyi hedeflediğini ve bu hedefin peşinden gideceklerini söyledi. Uğurlu, maçın kısır geçtiğini ve rakibin deplasmanda oynadığı için geriye çekilmesinin normal olduğunu belirtti.
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