Kayhan Özer, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda elendi - Son Dakika
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Spor

Kayhan Özer, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda elendi

Kayhan Özer, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 60 metre yarışında yarı finalde elendi. Seçmelerde 6.71 saniyeyle serisini 3. sırada tamamlayan Kayhan, yarı finalde 6.65 saniyeyle 17. sırayı alarak şampiyonaya veda etti.

01.03.2024 23:25
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Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 60 metrede mücadele eden Kayhan Özer, yarı finalde elendi.

İskoçya'nın Glasgow kentindeki organizasyonda yarışan Kayhan, seçmelerde 6.71 saniyeyle serisini 3. sırada tamamlayarak yarı finale çıktı.

Yarı finalde 6.65 saniyeyle serisini 6. bitiren Kayhan, 24 sporcu arasında 17. sırayı alarak şampiyonaya veda etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kayhan Özer, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda elendi - Son Dakika

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