Eyüp Gözgeç, milli sporcuyu başarılarından dolayı tebrik ederek, ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Kaynak: AA

Hatice Akbaş, Eyüp Gözgeç, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Dünya şampiyonu boksör Hatice Akbaş, Eyüp Gözgeç'i ziyaret etti - Son Dakika

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