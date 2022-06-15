Dünya şampiyonu boksör Hatice Akbaş, Eyüp Gözgeç'i ziyaret etti - Son Dakika
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Dünya şampiyonu boksör Hatice Akbaş, Eyüp Gözgeç'i ziyaret etti

15.06.2022 17:31
Dünya şampiyonu boksör Hatice Akbaş, Eyüp Gözgeç'i ziyaret etti

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 54 kiloda altın madalya alan milli boksör Hatice Akbaş, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'i ziyaret etti.

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 54 kiloda altın madalya alan milli boksör Hatice Akbaş, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'i ziyaret etti.

Federasyonun Beşevler'deki merkez binasında gerçekleşen ziyarete Hatice Akbaş babası Kerem Akbaş'la geldi.

Eyüp Gözgeç, milli sporcuyu başarılarından dolayı tebrik ederek, ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Hatice, ziyaretin ardından Akdeniz Oyunları'na hazırlık kampı için Kastamonu'ya gitti.

Dünya şampiyonu boksör Hatice Akbaş, Eyüp Gözgeç'i ziyaret etti
Dünya şampiyonu boksör Hatice Akbaş, Eyüp Gözgeç'i ziyaret etti

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Kaynak: AA

Hatice Akbaş, Eyüp Gözgeç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya şampiyonu boksör Hatice Akbaş, Eyüp Gözgeç'i ziyaret etti - Son Dakika

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