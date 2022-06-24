Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda artistik yüzmede milli sporcular Selin Telci ve Ece Üngör, serbest düet kategorisinde 27. sırada yer aldı.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, " Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Artistik Yüzme Dünya Şampiyonası'nda milli sporcularımız Selin Telci ve Ece Üngör, serbest düet kategorisinde 70.2333 puan alarak 27. olmuştur. Milli sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." denildi.
Öte yandan, Artistik Yüzme Milli Takımı'nın da takım kategorisinde 18. sırada yer aldığı kaydedildi.
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