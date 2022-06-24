Dünya Su Sporları Şampiyonası

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, " Macaristan 'ın başkenti Budapeşte 'de düzenlenen Artistik Yüzme Dünya Şampiyonası 'nda milli sporcularımız Selin Telci ve Ece Üngör, serbest düet kategorisinde 70.2333 puan alarak 27. olmuştur. Milli sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." denildi.

Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Spor, Son Dakika

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