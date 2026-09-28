Düzce'de 3 Bant Bilardo İl Birinciliği'nde Baha Alptekin şampiyon oldu - Son Dakika
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Düzce'de 3 Bant Bilardo İl Birinciliği'nde Baha Alptekin şampiyon oldu

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Düzce\'de 3 Bant Bilardo İl Birinciliği\'nde Baha Alptekin şampiyon oldu
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Düzce'de 21-27 Eylül 2026'da düzenlenen 3 Bant Bilardo İl Birinciliği, 56 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Baha Alptekin şampiyon olurken, Recep Bediroğlu ikinci oldu. Düzceli sporcular Ankara Gölbaşı'ndaki Türkiye Şampiyonası'nda Düzce'yi temsil edecek.

Düzce'de 21-27 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenlenen 3 Bant Bilardo İl Birinciliği müsabakaları, 56 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi, Baha Alptekin şampiyon oldu.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen şampiyonada sporcular, il birinciliği için kıyasıya mücadele etti. Büyük çekişmeye sahne olan final müsabakasını çok sayıda bilardo sever takip ederken, şampiyon son ana kadar belli olmadı. Heyecan dolu müsabakaların ardından Düzce Belediyesi Spor Akademisi Spor Kulübü sporcusu Baha Alptekin şampiyon olurken, Düzce Basket Spor Kulübü sporcusu Recep Bediroğlu ikinci oldu. Şampiyonada üçüncülüğü ise Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu Muzaffer Kahraman ile Düzce Ay Spor Kulübü sporcusu Osman Kayıkçı paylaştı.

Düzceli sporcular, Ankara Gölbaşı'nda düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda Düzce'yi temsil edecek. 3 Bant Bilardo İl Birinciliği müsabakaları, dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarının takdim edilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
Ankara GölbaşıTürkiyeTurnuvaDüzceSporSon Dakika

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