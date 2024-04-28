Düzce\'de \'Okulumda Sağlıklı Besleniyorum\' projesi hayata geçirildi

Spor

DÜZCE (İHA) – Düzce'de hayata geçirilen "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum" projesi kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından hayata geçirilen "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum" projesi son olarak Sancaklar İlkokulu'nda gerçekleştirildi. İlkokul Fiziksel Etkinlikler Talimatı (İFET) uygulaması çerçevesinde okul bahçesinde fiziksel aktivite müsabakaları düzenlenirken, çocuklara sağlıklı beslenme anlatıldı. Etkinliklerde başarılı olan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. - DÜZCE