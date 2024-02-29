Eczacıbaşı Dynavit, Savino Del Bene Scandicci'yi mağlup ederek yarı finale yükseldi - Son Dakika
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Eczacıbaşı Dynavit, Savino Del Bene Scandicci'yi mağlup ederek yarı finale yükseldi

Eczacıbaşı Dynavit, Savino Del Bene Scandicci\'yi mağlup ederek yarı finale yükseldi

2024 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında, Eczacıbaşı Dynavit, İtalyan temsilcisi Savino Del Bene Scandicci'yi deplasmanda 27-25, 20-25, 18-25, 25-22, 15-12'lik setlerle 3-2 yenerek yarı finale yükseldi. Maç, Palazzo Wanny Firenze salonunda oynandı ve toplamda 139 dakika sürdü.

29.02.2024 01:08  Güncelleme: 01:11
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2024 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında, Eczacıbaşı Dynavit, İtalyan temsilcisi Savino Del Bene Scandicci'yi deplasmanda 27-25, 20-25, 18-25, 25-22, 15-12'lik setlerle 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.

Salon: Palazzo Wanny Firenze

Hakemler: Sonja Simonovska (MNE), Catalin Paul Szabo-Alexi (ROU)

Eczacıbaşı Dynavit: Hande, Beyza, Boskovic, Gray, Jack-Kısal, Naz, Simge (L), Elif, Voronkova, Yaprak, Stevanovic

Savino Del Bene Volley: da Silva, Antropova, Zhu, Washington, Ognjenovic, Herbots (L), Diop, Ruddins, Di Lulio, Villani

Setler: 25-27, 25-20, 25-18, 22-25, 12-15

Süre: 139 dakika (32,30,25,31,19) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Eczacıbaşı Dynavit, Savino Del Bene Scandicci'yi mağlup ederek yarı finale yükseldi - Son Dakika
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