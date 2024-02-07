Eczacıbaşı Dynavit, SC Prometey'i mağlup ederek çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Eczacıbaşı Dynavit, SC Prometey'i mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

Eczacıbaşı Dynavit, SC Prometey\'i mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

2024 CEV Şampiyonlar Ligi play-off etabı ikinci karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit, kendi evinde konuk ettiği Ukrayna temsilcisi SC Prometey Dnipro'yu 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

07.02.2024 19:12  Güncelleme: 19:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prometey Dnipro: 3-1

SALON:  TVF Burhan Felek Vestel Voleybol

HAKEMLER:  Stanislava SIMIC (SRB), Michail KOUTSOULAS (GRE).

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Voronkova, Jack-Kısal, Elif, Gray, Beyza, Boskovic, Hande, Yaprak, Aybüke (L), Yasemin, Naz

SC PROMETEY:  Sharhorodska, Milenkovic, Meliushkyna, Drpa, Bükmen, Dorsman, Niemtseva (L), Vasylieva

SETLER:  3-1 (25-20, 25-15, 23-25, 25-16)

SÜRE: 97 dakika (25,23,27,22)

2024 CEV Şampiyonlar Ligi play-off etabı ikinci karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit, kendi evinde konuk ettiği Ukrayna temsilcisi SC Prometey Dnipro'yu 25-20, 25-15, 23-25 ve 25-16'lik set skorlarıyla 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Turuncu-beyazlılar, çeyrek finalde grup etabındaki rakibi İtalyan temsilcisi Savino Del Bene Scandicci takımıyla karşılaşacak.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Türkiye Voleybol Federasyonu, Ukrayna, Maç Sonucu, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Eczacıbaşı Dynavit, SC Prometey'i mağlup ederek çeyrek finale yükseldi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2024 23:45:25. #1.11#
SON DAKİKA: Eczacıbaşı Dynavit, SC Prometey'i mağlup ederek çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement